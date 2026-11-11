Comienzan los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet.

La Liga Provincial entra en la instancia más atractiva del campeonato. Este miércoles comienzan a jugarse los Playoffs y con estos cruces la adrenalina aparece en su máxima expresión.

Los octavos de final se juegan al mejor de tres partidos y los ganadores de cada llave no solo pasarán a cuartos de final sino también conseguirán el boleto para participar de la próxima edición de la Liga Federal.

Sionista y Recreativo tienen ventaja deportiva contra Capuchinos de Concordia y Ferro de San Salvador, mientras que Ciclista jugará con desventaja ante Racing de Gualeguaychú.

Los mano a mano arrancarán este miércoles, proseguirán el viernes con los encuentros revanchas y, en el caso de un tercer encuentro, los mismos se disputarán el domingo.

Los cruces de este miércoles

(1°) Sportivo San Salvador – (16°) Luis Luciano

(2°) Sionista – (15°) Capuchinos

(3°) Regatas – (14°) Parque Sur

(4°) Atlñetico Tala – (13°) Independiente

(5°) Urquiza – (12°) Soc. Federación

(6°) La Armonía – (11°) Peñarol

(7°) Racing – (10°) Ciclista

(8°) Recreativo – (9°) Ferro de San Salvador