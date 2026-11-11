En Patronato no hubo práctica por un reclamo salarial del plantel

En el Rojinegro reclaman salarios adeudados y no hubo práctica este miércoles.

La situación económica de Patronato sumó este miércoles un nuevo episodio a su traumático 2026. El plantel profesional decidió suspender el entrenamiento previsto para la mañana en el predio La Capillita, como medida de protesta por una deuda salarial que mantiene el club con los futbolistas.

La determinación respondió a la falta de respuestas de la dirigencia sobre la regularización de los pagos. Los jugadores esperan un contacto de las autoridades desde que consiguieron asegurar la permanencia en la Primera Nacional, tras el empate sin goles frente a Atlético de Rafaela, el último 2 de noviembre.

La medida fue comunicada al cuerpo técnico durante la mañana. Luego de la decisión, tanto integrantes del plantel como miembros del cuerpo técnico se retiraron del predio, mientras que otros futbolistas permanecieron en las instalaciones, consignó Código Patrón.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre la continuidad del reclamo ni sobre una posible reanudación de los entrenamientos.

El conflicto también alcanza a otros sectores de la institución. Los empleados de Patronato expresaron su malestar por la falta de pago de sus haberes, que debían acreditarse el martes 10 de noviembre y todavía no se hicieron efectivos.

Los inconvenientes financieros acompañan al club durante buena parte de 2026 y ya generaron distintos reclamos internos. Incluso, el arquero y capitán Alan Sosa se refirió públicamente a los atrasos salariales durante la temporada.

La crítica situación económica también afectó a las divisiones inferiores, ya que los viajes para jugar de visitante también son solventados por las familias de los jóvenes futbolistas.

De esta manera, Patronato atraviesa un nuevo escenario complejo, pese a haber logrado la ansiada permanencia en la Primera Nacional, lo que le permite mantenerse en el fútbol profesional de Argentina.