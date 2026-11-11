Fútbol: el entrerriano Zampedri pelea por ser el máximo goleador del planeta

El entrerriano Zampedri pelea por ser el máximo goleador del planeta en la temporada 2026.

Si la Universidad Católica aún tiene chances de quedarse con el lugar denominado Chile 2 e inscribir su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 es, en gran parte, gracias a los goles del entrerriano Fernando Zampedri.

El Toro volvió a brillar con la camiseta de los Cruzados este fin de semana: doblete a Deportes Limache para llegar así a los 29 tantos en esta actual Liga de Primera, que ya se echó al bolsillo Colo-Colo, que gritó campeón en Chillán.

Y ya que el artillero de la UC no tiene competencia a nivel local, bien puede ponerse a mirar el escenario internacional y compararse con crack como Harry Kane (reciente Balón de Oro) en el Bayern Múnich y Raphinha en el Barcelona.

De todos modos, para apuntar alto debe mirar a Dion Beljo, delantero croata del Dínamo de Zagreb que, hoy por hoy, es el más letal romperredes con 46 dianas a nivel de clubes este 2026. ¿A cuánto está Zampedri?

Los goles que buscará Zampedri en la UC

En estos momentos, y luego de 46 encuentros en el año con la camiseta de la Católica, el Toro lleva 39 goles anotados según datos proporcionados por Sofascore, es decir, está a siete conquistas del líder de la lista.

¿Cuál es la gran desventaja? A Zampedri le quedan tan solo tres encuentros oficiales este año, todos por la Liga de Primera, puesto que la UC quedó eliminada hace rato de la Copa Chile, Copa de la Liga y Copa Libertadores.

Los partidos en el horizonte del nacido en Chajarí son Colo-Colo en el Estadio Monumental, y Huachipato y la Universidad de Concepción en el Claro Arena.