Juventud Unida-Atlético Paraná tiene día, hora y árbitro confirmado

Tras el 0 a 0 de la ida, el duelo de Decanos definirá un finalista de la Región Litoral Sur.

Juventud Unida y Atlético Paraná ya tienen día, horario y árbitro confirmado para definir la semifinal de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). Será el próximo domingo, a partir de las 20, en el estadio De los Eucaliptos y con el arbitraje de Facundo Fogliati.

Los colaboradores del árbitro principal serán Raúl Edgardo Méndez y Landro Fogliati, mientras que Emilio Maldonado será el cuarto árbitro en el sur de la provincia. Todo el elenco arbitral pertenece a la Liga de Alcorta, Santa Fe.

Cabe destacar que en la ida, disputada el pasado domingo en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín, los Decanos igualaron sin goles. Por lo tanto, la serie quedó más que abierta para la revancha en Gualeguaychú.

Colón de San Justo, el otro representante entrerriano

El mismo día y en idéntico horario, Ben Hur de Rafaela recibirá al otro equipo provincial que sigue en carrera, Colón de San Justo. El elenco entrerriano buscará defender la ventaja, luego de imponerse 2 a 0 en la ida. El árbitro será Leandro Domínguez (Oncativo), acompañado por Santiago Gudiño (Pascanas) y Lucas González (Corral de Bustos), mientras que Brian Rekers (Córdoba) oficiará de cuarto hombre.