La AFA expresó su pesar por el fallecimiento de Carlos Babington

Por medio de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su “más profundo pesar” por el fallecimiento de Carlos Alberto Babington, histórico mediocampista que brilló en Huracán de Parque Patricios (club que posteriormente presidió) y representó al seleccionado nacional en el Mundial de Alemania 1974.

En un escrito publicado en su sitio oficial, la AFA manifestó su “inmensa tristeza” y envió “sus más sinceras condolencias y todo su afecto” a la familia del inglés, quien también supo ser entrenador de River Plate.

A lo largo de la publicación, la AFA también destacó la trayectoria de Babington y subrayó sus 13 presencias con la selección argentina de fútbol. “Su recorrido por el seleccionado incluyó distintas convocatorias y tuvo uno de sus capítulos más importantes en la cita mundialista de 1974, donde participó en cinco encuentros”, rememora la publicación.

El Inglés, como era apodado, brilló en el Globo que se consagró campeón del Torneo Metropolitano en 1973, conducido técnicamente por César Luis Menotti. Posteriormente desarrolló parte de su carrera en el exterior.

El comunicado completo

La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Carlos Alberto Babington, histórico mediocampista que brilló en Huracán y que representó a nuestro país en el Mundial de Alemania 1974. Disputó 13 encuentros con la camiseta albiceleste.En este momento de inmensa tristeza, el presidente de esta Casa, Claudio Tapia, los miembros del Comité Ejecutivo y toda la familia del fútbol argentino hacen llegar a su familia sus más sinceras condolencias y todo su afecto.

Nacido el 20 de septiembre de 1949 en Buenos Aires, Babington tuvo una destacada trayectoria como mediocampista ofensivo y defendió la camiseta argentina en 13 oportunidades. Su recorrido por el seleccionado incluyó distintas convocatorias y tuvo uno de sus capítulos más importantes en la cita mundialista de 1974, donde participó en cinco encuentros.Su llegada al equipo nacional se produjo en 1972, durante el ciclo de Juan José Pizzuti. Posteriormente, fue convocado por Enrique Omar Sívori para las Eliminatorias rumbo a Alemania 1974 y, tras una nueva convocatoria, integró el plantel que representó al país en aquella Copa del Mundo.

En el ámbito de clubes, Babington quedó especialmente identificado con Huracán, institución en la que fue una de las figuras del recordado equipo campeón del Torneo Metropolitano de 1973, dirigido por César Luis Menotti. También desarrolló parte de su carrera en el fútbol internacional.Luego de su etapa como jugador, continuó vinculado a la actividad como director técnico y dirigente, y llegó a desempeñarse como presidente de Huracán.

La Asociación del Fútbol Argentino expresa sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos, y acompaña a toda la comunidad del fútbol argentino en este momento de dolor.