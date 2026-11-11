La Liga Paranaense de Fútbol creó una red solidaria para ayudar a los afectados por la creciente del río

Para ayudar a los damnificados, la LPF puso centros de recepción de donaciones en 9 clubes.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) puso en marcha una red solidaria de clubes para colaborar con las familias afectadas por la creciente del río Paraná. La propuesta consiste en sumar instituciones deportivas como puntos de recepción de donaciones, con el objetivo de ampliar los lugares de recolección y facilitar la colaboración de los vecinos.

La LPF informó que recibe donaciones en su sede central de calle Córdoba 53, de lunes a viernes, de 8 a 16. Los elementos más necesarios son agua, lavandina, pañales y ropa.

Hasta el momento, 9 instituciones confirmaron su adhesión: Asociación Civil Club Atlético VF, Arenas FC (Complejo La Glorieta), Club San Miguel, Los Toritos, Atlético Don Bosco, Atlético Peñarol, Atlético Belgrano, Atlético Palermo y Atlético Neuquén.

Cada entidad estableció sus propios días y horarios para recibir las colaboraciones.

Los clubes que reciben donaciones

Atlético VF: de 8 a 20.

Arenas FC: Juez Lothringer 850. Lunes, miércoles y viernes, de 15.30 a 20.

San Miguel: 1.º de Mayo y Burmeister. De 9 a 12 y de 17 a 20.

Los Toritos: Aeberhard y Fraternidad. De lunes a viernes, de 18 a 20.

Don Bosco: avenida Don Bosco 485.

Peñarol: Pirán e Ituzaingó. De 10 a 12 y de 18 a 20.

Belgrano: Nogoyá casi esquina Salta. De lunes a viernes, de 8.30 a 11.30 y de 17 a 19.

Palermo: Santos Domínguez 100. De lunes a jueves, de 18 a 21.

Neuquén: Cuchilla Grande y Del Barco Centenera. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20.

Además, la Liga mantiene abierta la convocatoria para que otros clubes se incorporen a la iniciativa. Las instituciones interesadas deben acercar a la sede de Córdoba 53 el nombre del club, los datos de un responsable y un número de teléfono celular.

“El fútbol también juega su partido más importante: el de la solidaridad”, destacaron desde la Liga a través de sus redes sociales.