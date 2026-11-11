Los hermanos Bonelli continuarán como motoristas de Juan Bautista De Benedictis en el TC en 2027

El piloto de Necochea, Juan Bautista De Benedictis, continuará con el RUS Med Team en 2027.

Los hermanos Nicolás y Próspero Bonelli continuarán vinculados al Turismo Carretera como responsables de los motores de Juan Bautista De Benedictis durante la temporada 2027. La continuidad quedó confirmada luego de que el piloto de Necochea renovara su contrato con el Rus Med Team.

La estructura con sede en Arrecifes anunció la renovación del vínculo a través de un comunicado. De esta manera, De Benedictis seguirá al volante del Ford Mustang y mantendrá el conjunto técnico con el que afrontó su primera temporada dentro del equipo en 2026.

La continuidad de los hermanos de Concepción del Uruguay representa una nueva apuesta por el trabajo de los preparadores entrerrianos, que volverán a ser una pieza importante en el proyecto deportivo del piloto bonaerense.

Nico y Pope Bonelli seguirán con De Benedictis en 2027.

Tras confirmarse el acuerdo, De Benedictis manifestó su satisfacción por haber resuelto su futuro con anticipación y se mostró confiado en las posibilidades para el próximo campeonato.

“Es muy importante tener cerrado el acuerdo de manera temprana. Sin dudas que vamos a pelear por cosas importantes. Este año tuvimos carreras muy buenas, ganamos series pero por distintos motivos nos faltó redondear. El potencial lo tenemos y es por eso que vuelvo a confiar en el equipo”, expresó.

Así, los Bonelli tendrán continuidad en la categoría más importante del automovilismo argentino, acompañando nuevamente al piloto del Rus Med Team en busca de mejores resultados.

El vínculo de los Bonelli y De Benedictis

La relación de trabajo con el piloto de Necochea comenzó para la temporada 2026. Durante las primeras fechas del campeonato, De Benedictis destacó el funcionamiento de su Ford Mustang y reconoció el aporte de los preparadores entrerrianos. En abril de 2026, expresó: “La tranquilidad de que el auto funciona excelente y sin dudas es todo mérito del RUS MED y los hermanos Bonelli”.

Cabe destacar que dentro de La Máxima, los hermanos Bonelli han sido motoristas del heptacampeón Guillermo Ortelli (Chevrolet), Facundo Ardusso (Chevrolet), Josito Di Palma (Chevrolet), Emiliano Spataro (Ford), Jeremías Scialchi (Ford) y Agustín Canapino (Chervolet), además del Ford Mustang de Nicolás Bonelli que obtuvo dos podios en esta temporada.