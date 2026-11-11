Provincial le cortó la racha a Central Entrerriano en la Liga Argentina de Básquet

Provincial de Rosario le cortó la racha a Central Entrerriano en la Liga Argentina de Básquet.

En el José María Bértora, Central Entrerriano cayó por 90 a 74 frente a Provincial de Rosario, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. De este modo, el elenco Rojinegro del sur provincial perdió su invicto en condición de local.

Provincial se quedó con la victoria a fuerza de presión defensiva, lo que provocó un bajo goleo de Central Entrerriano desde el inicio del partido. Con Gastón Gerbaudo a la cabeza, los rosarinos mantuvieron la diferencia previo al entretiempo: 32-43.

Después, los ataques del Rojinegro no prosperaron a pesar de los intentos, por lo que fue la visita quien tomó las riendas del partido en el segundo tiempo y administró la ventaja con solvencia.

El MVP de la noche fue Bautista Fernández, del elenco ganador, con 21 puntos y cinco rebotes, bien acompañado por el trabajo de Mariano Fierro, autor de un doble-doble de 13 unidades y 12 recobres. Johu Castillo, con 28 de valoración, 22 puntos, nueve rebotes y dos tapones fue el más destacado de Central Entrerriano.

Ahora, los dirigidos por Martín Pascal, que se quedaron sin invicto en casa, culminarán el viernes su seguidilla de cinco partidos en condición de local ante el club Tomás de Rocamora.