Básquet: comenzaron los octavos y ganaron casi todos los locales

Ganaron casi todos los locales en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial de Básquet.

Comenzaron los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet, certamen que otorga plazas para la próxima edición de la Liga Federal, la tercera divisional del baloncesto en la Argentina.

En referencia a los equipos de la Asociación Paranaense de Básquet, Sionista y Recreativo dieron un paso elemental al derrotar a Capuchinos (78 a 61) Ferro de San Salvador (76 a 69), respectivamente. Así, se adelantaron y quedaron a una victoria de pasar de instancia.

Los otros equipos que ganaron fueron Sportivo San Salvador, Regatas, Atlético Tala, Urquiza y Peñarol.

Por su parte, Ciclista perdió con Racing en Gualeguaychú por 77 a 67 para quedar 0-1 en este duelo, por lo que este viernes está obligado a ganar para empardar el cruce.

Todos los resultados

Sportivo San Salvador 78 – Luis Luciano 71 (serie 1-0)

Sionista 78 – Capuchinos 61 (serie 1-0)

Regatas 64 – Parque Sur 48 (serie 1-0)

Atlético Tala 49 – Independiente 56 (serie 0-1)

Urquiza 75 – Social Federación 66 (serie 1-0)

La Armonía 65 – Peñarol 79 (serie 0-1)

Racing 77 – Ciclista 67 (serie 1-0)

Recreativo 76 – Ferro SS 69 (serie 1-0)