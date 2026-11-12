Básquet: Entre Ríos entrenó con la mente en los Juegos de la Región Centro

Este lunes entrenaron las selecciones de ambas ramas para la cita en San Francisco, Córdoba.

Los seleccionados entrerrianos de Cadetes entrenaron el pasado lunes (feriado) en Villaguay, con miras a su participación en los Juegos de la Región Centro que se desarrollarán en San Francisco, Córdoba.

El presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), Julio Giménez, junto al secretario general, Ariel Rey, y presidente de la Comisión Técnica Arbitral, Diego Cherot, compartió los entrenamientos con cada uno de los representativos.

En las instalaciones del Club Parque, el plantel masculino tuvo su segunda concentración, coordinado por el entrenador Francisco Silvestrini. Los chicos jugarán 21 y 22 de noviembre en tierra cordobesa.

Por su parte, en el gimnasio del Club Huracán, las chicas tuvieron el primer encuentro bajo la supervisión de la entrenadora Fernanda Joannás y el cuerpo técnico provincial. El femenino jugará los días 27 y 28 del corriente mes.

Fuente: FBER