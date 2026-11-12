Con dos medallas doradas y cuatro de bronce, Argentina cerró su participación en Dakar 2026

El seleccionado masculino de futsal logró la medalla dorada en la última jornada.

La delegación argentina completó su participación en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde cosechó dos medallas doradas y cuatro de bronce. Este jueves, el seleccionado argentino masculino sub 28 de futsal obtuvo el primer puesto luego de vencer en la final por 2 a 1 a su par de Portugal.

Joaquín Pesl adelantó al representativo Albiceleste a los 8 minutos del primer tiempo, pero Joao Carvallo lo igualó para el equipo lusitano a los 13 del segundo. Apenas 30 segundos más tarde, Lorenzo Sampedro puso cifras definitivas para el elenco argentino.

El equipo dirigido por Mariano Gómez llegó a la definición invicto, luego de superar en la fase de grupos a Senegal (9-2), Afganistán (2-1) y Panamá (9-1). En las semifinales, había vencido a Marruecos por 4-2. Justamente el elenco marroquí completó el podio al derrotar a Afganistán por 2 a 1 y se colgó la medalla de bronce.

La cosecha argentina en Dakar 2026

Con esta medalla, la delegación argentina alcanzó las seis preseas en Dakar 2026: dos de oro y cuatro de bronce.

La otra dorada fue ganada por la nadadora Cecilia Dieleke (200 metros), que estableció un nuevo récord sudamericano absoluto (2m10s05). La abanderada argentina en la ceremonia inaugural también logró dos bronces en 50 y 100m, todos en estilo espalda. Esta cosecha le permitió convertirse en la atleta con más medallas en la historia de los YOG (Youth Olympics Games).

Las demás medallas en territorio senegalés llegaron de la mano del judoca Thiaco Carvallo (hasta 66 kilogramos) y la selección masculina de rugby seven.

Una cita con presencia entrerriana

Entre los deportistas argentinos que participaron de la primera cita olímpica en suelo africano estuvo el paranaense Agustín Asmu, quien llegó a los octavos de final del tenis de mesa individual masculino. Durante el certamen, el entrerriano obtuvo dos victorias y dos derrotas.

El resultado del deportista de 17 años igualó la mejor actuación argentina histórica en el singles de los Juegos Olímpicos de la Juventud, alcanzada por Fermín Tenti en Nanjing 2014.