Fútbol: Estudiantes e Independiente Rivadavia van por un nuevo título en Córdoba

En el estadio Julio César Villagra de Córdoba, Estudiantes e Independiente Rivadavia se enfrentarán el jueves, a las 20, por la Supercopa Argentina 2026. El Pincha irá por el 20° título de su historia, con la final de la Copa Libertadores en el horizonte, mientras que la Lepra mendocina busca su segunda conquista en Primera División.

En su última presentación, los dirigidos por Alexander Medina visitaron Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Allí, fue empate 1-1 con goles de Alexandro Maidana para la T y de Román Daniel Riquelme (e/c) para el León. De esta manera, se posicionó 12° en su zona con 16 puntos y quedó afuera de los playoffs.

Sin embargo, todo Estudiantes tiene en la cabeza la final de la Copa Libertadores que jugará el próximo sábado 28 de noviembre contra Palmeiras. El Pincha buscará su quinta copa ante los brasileños en Montevideo, Uruguay, pero buscará ganar esta noche para llegar a ese partido con un envión mayor.

Por otro lado, el equipo comandado por Alfredo Berti viene de igualar 1-1 en el clásico ante Gimnasia de Mendoza, disputado en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Germán Guiffrey adelantó a los locales, pero la Lepra consiguió el empate al minuto 95 gracias a la anotación de Luís Díaz.

Con este resultado, Independiente Rivadavia quedó séptimo en la Zona B del Torneo Clausura y, en la próxima etapa, se medirá ante Boca en La Bombonera.

FORMACIONES

ESTUDIANTES

Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Alejo Osella, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Luis Sequeira, Matías Reali, Matías Fernández, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta. Cancha: Belgrano de Córdoba. Hora: 20 (Disney+ Premium).