Mariano Werner: “En Río Cuarto se van a determinar los candidatos al título”

El paranaense Mariano Werner afrontará este fin de semana, en Río Cuarto, la 14ª fecha del Turismo Carretera con el objetivo de recortar distancias en la Copa de Oro. A bordo de su Ford Mustang, el tricampeón llega tercero en el minitorneo —a 21 puntos del líder del certamen, Julián Santero (BMW)— luego de protagonizar una gran remontada del 16° al tercer puesto en Rosario. Quedan 117,5 unidades en juego entre esta cita y el cierre en La Plata (5 y 6 de diciembre) y el entrerriano cuenta con la victoria reglamentaria para ir por el título.

“En Río Cuarto se van a determinar los candidatos al título del TC, aunque en la última fecha del campeonato hay 70,5 puntos en juego. Todos los circuitos son distintos por el asfalto y el tipo de curva, pero creo que acá quien encuentre el mejor rendimiento general va a sacar provecho”, aseguró el representante de Paraná ante la prensa de la ACTC en la previa de la cita cordobesa, que se disputará este fin de semana.

El Zorro registra dos victorias en la temporada 2026 (Termas de Río Hondo y San Luis), mientras que en la Copa de Oro suma un abandono en San Nicolás (en la 10ª vuelta por la rotura del diferencial cuando marchaba 7°) y un 3° puesto en Rosario.

El arribo con chances matemáticas intactas a la penúltima fecha se explica por lo hecho en el trazado santafesino en la 13ª cita del calendario. Con la motorización de los preparadores Mario y Luis Riva, el piloto entrerriano revirtió un fin de semana que había comenzado cuesta arriba tras clasificar 17°, a 0s943 del autor de la pole position, el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Luego de finalizar sexto en la segunda serie a cinco vueltas, partió desde el 16° cajón de la grilla en la Final y escaló 13 posiciones a lo largo de los 25 giros exigidos hasta alcanzar el último escalón del podio. “Fue un podio clave para prenderse de nuevo en la lucha. Por supuesto que los 35 kilos se iban a sentir”, expresó.