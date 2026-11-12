Nicolás Bonelli: “Ellos han quedado muy conformes y nosotros también”

El uruguayense Nicolás Bonelli habló del armado y el desarrollo del motor que prepararon junto a su hermano Próspero para Agustín Canapino, con miras a la penúltima fecha del Turismo Carretera, a disputarse este fin de semana en Río Cuarto, Córdoba. El también piloto adelantó que la planta impulsora ya fue colocada y probada en el Chevrolet Camaro.

“Mandamos el motor el día lunes; el martes por la mañana estuvimos en el Canning Motorsports. Estuvimos trabajando durante la tarde. Ellos han quedado muy conformes por lo que nos han dicho y nosotros también por el resultado que teníamos del banco”, comentó el menor de los hermanos de Concepción del Uruguay.

“Hemos trabajado porque era un motor que estaba parado desde principios de año. Si bien se había roleado hace dos o tres fechas, había cosas por hacerle. Trabajamos duro estos días y después lo roleamos en Canning y veremos cómo nos va el fin de semana en este comienzo”, completó en diálogo con Buen día, Campeones.

Por otra parte, Bonelli dio detalles de los métodos que utilizan para probar los motores en su taller. “Siempre probamos en el banco de prueba. Sabemos que lo que nos rinde ahí, después nos rinde en la pista. Así que estamos muy tranquilos por eso. Pero es una decisión de algunos equipos que tienen rolo: ellos prueban el motor antes de ir a las carreras para saber con qué cuentan”, indicó.

“Es como una costumbre que se ha hecho desde hace algunos años. Yo siempre lo digo porque los motoristas ahí siempre ganaban 2 o 3 (caballos) en cada carrera y después llegaban con 1000 caballos a fin de año. Entonces los equipos creo que hicieron un control de lo que iban a contar para el fin de semana”, agregó entre risas.

“Algunos ensayan en el rolo y otros lo pasan por el rodillo, como el equipo Maquin Parts, como en el caso nuestro, y siempre nos han funcionado muy bien los motores. Nosotros sabemos que el banco funciona y en la pista después se refleja. Uno le tiene confianza al trabajo que hace en el banco y con el correr de los años ha ido notando que todo lo que prueba acá siempre funciona en la pista. Entonces, al rolo lo usaría yo para probar más el auto que el motor. Pero ya sabemos con lo que contamos”, completó.

Nicolás Bonelli, que ya consiguió dos podios esta temporada, también contó que viajará en la madrugada del viernes a Río Cuarto, para llegar en horas del mediodía al escenario de la penúltima fecha del TC. “Hay algunos pronósticos que dan un poco de agua. Ojalá que no, por todo lo que ha trabajado la gente de Río Cuarto y la categoría, que sea un gran fin de semana para ellos”, deseó.