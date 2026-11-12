Scaloni renovó contrato hasta 2030: “Estoy con las mismas ganas e ilusión del primer día”

Lionel Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, renovó contrato como director técnico de la selección argentina masculina de fútbol. Lo confirmó este jueves durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia.

En la previa del partido amistoso de la fecha FIFA ante Uruguay en La Bombonera, Scaloni y Tapia anunciaron la noticia ante los periodistas en el predio Lionel Andrés Messi. “Agradecer al Presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento", manifestó.

“Después de charlarlo bien con todo el cuerpo técnico decidimos tomar la decisión, es un momento importante en nuestro proceso”, agregó el oriundo de Pujato, que tiene entre sus colaboradores al paranaense Roberto Fabián Ayala (ayudante de campo).

"Estoy con las mismas ganas e ilusión del primer día, y feliz de poder continuar. Agradecido y a partir de ahora empieza un nuevo proceso", destacó el DT que guió a la Argentina a la obtención de la Finalíssima 2021 y viene de ser subcampeón en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Durante el encuentro con los periodistas, Scaloni habló de la posibilidad de contar con Emiliano Dibu Martínez en el amistoso con la Celeste, teniendo en cuenta que el arquero del Chelsea se recupera de una fractura de mandíbula. "Martín (Tocalli) hablará con Emiliano (Martínez) para ver si está en condiciones de jugar mañana", indicó.

Teniendo en cuenta el reciente retiro de Messi del seleccionado, el Gringo adelantó: "En este partido no va a usar nadie la 10, hasta que no sea obligatoria no vamos a pensar en eso, no es algo que me preocupe".

Y reconoció: "No hay manera de buscar jugar sin él (Lionel Messi); ahora intentaremos hacer un juego similar pero con diferentes alternativas".

De cara al futuro, Scaloni destacó que “hay muchos jugadores, hay material y se puede seguir compitiendo”. Y anticipó: "La idea de juego va a ser similar, porque tenemos jugadores que juegan con el mismo porte y es de la forma que nos gusta a nosotros. Han habido apariciones muy lindas".

También subrayó que “el equipo después de Atar hizo muy buenos partidos” y resaltó que “siempre” se compitió “al máximo nivel”. Y en otro tramo, manifestó: "Yo creo que a nivel futbolístico la gente lo que quiere es ver al equipo jugar bien, tener la pelota y atacar siempre al contrario."

Además de valorar los “buenos momentos” futbolísticos, habló de la ausencia de Leandro Paredes, hoy suspendido por los incidentes en la final del Mundial. “Cuando Paredes estuvo acá le dije que tiene que seguir compitiendo con un buen nivel, es un futbolista que marca la diferencia sin ninguna duda", señaló.

En otro orden, el entrenador opinó de la histórica visita de León XIV a la Argentina: "La venida del Papa me dio la sensación de que el país tomó un buen aire, son palabras justas y buenas para el corazón, hemos estado todos juntos".

Por otra parte, le dedicó unas palabras al seleccionado argentino de fútbol de salón que consiguió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud. "Felicitaciones a los chicos del Futsal por el Oro Olímpico en Dakar, los estuvimos siguiendo".