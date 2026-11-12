Se confirmaron los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura, instancia en la que River jugará el domingo 22 ante Lanús y Boca el miércoles 25 contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

La acción comenzará el viernes 20 de noviembre con el choque Vélez y Belgrano, en Liniers, desde las 20. Al día siguiente jugarán Defensa y Justicia – Barracas Central en Florencio Varela, a las 15, y a las 17, Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda en La Paternal. mientras que el domingo 22, la jornada se abrirá a las 16 con el partido entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Gigante de Arroyito.

Ese mismo día, tras muchos idas y vueltas, River recibirá a Lanús en el estadio Monumental, a partir de las 19. Mientras que el elenco de Núñez optaba por jugar el viernes, antes de la final entre Boca y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el Granate quería hacerlo el lunes para recuperar a su delantero Allan, afectado a la selección paraguaya en la fecha FIFA. Finalmente no será ninguno de los dos días predilectos por los clubes.

El último partido del domingo será a las 22, cuando Instituto reciba a Huracán en Córdoba. El lunes 23, por otro lado, habrá un único partido: Gimnasia de La Plata y Newell´s se medirán en el «Bosque» platense desde las 17:00. El martes no se disputará ningún partido.

Finalmente, el campeón de la Tabla Anual, Boca, chocará contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25, a 17, en La Bombonera. El Xeneize puede llegar a ese duelo como campeón de la Copa Sudamericana.