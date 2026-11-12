Una goleada terminó el sueño de Neuquen en la Copa de Campeones de Futsal

La aventura de Atlético Neuquen Club terminó este jueves en Tucumán con una goleada. El equipo paranaense cayó 6 a 0 con Andes Talleres de Mendoza en los cuartos de final de la Copa de Campeones 2026, organizada por la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).

En el duelo entre el líder de la Zona A ante el tercero de la Zona B se vieron claras diferencias desde el inicio. Dylan Vergara, en contra, y Matías Martínez marcaron los primeros dos goles. Roldán estiró la cuenta y Soldatti amplió la diferencia sober el final de la primera parte. En el complemento, Teo Martínez y Tejero sentenciaron el resultado definitivo.

De esta manera, el ANC culminó su participación con una victoria (frente a Rivadavia Futsal de Misiones, por 3 a 2), un empate (1 a 1 con Pachangueros de Corrientes) y dos derrotas (2 a 0 con Totys de Chaco y 6 a 0 con Andes Talleres) en el certamen disputado en el Complejo La Usina de Tucumán.