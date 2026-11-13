Andrés Matonte dirigirá la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro de Brasil, el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El réferi de 38 años dirigirá por décima vez al Xeneize y por tercera ocasión un partido decisivo de torneos organizados por la Conmebol.

La del próximo sábado en el Metropolitano Roberto Meléndez será la tercera final internacional de Matonte, que ya impartió justicia en la victoria de Athletico Paranaense por 1 a 0 frente a Red Bull Bragantino en la Sudamericana 2021 y en el triunfo por penales de Independiente del Valle en el Maracaná ante Flamengo por la Recopa Sudamericana 2023. Además, ya dirigió 48 partidos de Copa Libertadores, en dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.

Sus antecedentes con Boca

A Boca, particularmente, lo dirigió en nueve ocasiones. Las primeras dos fueron con derrota: 2 a 0 frente a Corinthians por la Copa Libertadores 2022 y en la eliminación de aquella edición, también ante el Timao.

Desde entonces, el Xeneize ganó cada vez que lo dirigió el uruguayo. Con él como árbitro obtuvo triunfos fundamentales como los de Deportivo Pereira, Racing y Palmerias -estos últimos por penales- en la Libertadores 2023. Será la tercera vez que lo arbitre en la presente edición de la Copa Sudamericana, ya que estuvo en el triunfo por 1 a 0 frente a O’Higgins de la ida de los 16avos de final y en la goleada 4 a 0 ante Recoleta en la vuelta de los octavos.

Así le fue a Atlético Mineiro con Matonte

A Mineiro, en cambio, lo dirigió una sola vez: en el triunfo por 2 a 0 sobre Alianza Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Más allá del caso particular del Galo, a los clubes brasileños les suele ir bien con Matonte como árbitro, ya que 8 de los 16 que dirigió tienen un balance positivo, seis poseen el historial igualado y uno de los dos que no -Bragantino- es porque se enfrentó a otro equipo de su país.

Matonte estará acompañado de sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes, los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldivar como cuarto y quinto árbitro respectivamente, mientras que del VAR estarán a cargo el paraguayo Ulisese Mereles y losuruguayos Agustín Berisso y Leodán González, consigna TyC Sports.