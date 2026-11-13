Argentina perdió con Uruguay en el inicio de la era post Lionel Messi

La selección argentina de fútbol cayó este viernes en el clásico con Uruguay por 2 a 1 en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, en el primer partido de la doble fecha FIFA. El encuentro marcó el inicio del equipo de Lionel Scaloni en la era post Lionel Messi, retirado del representativo nacional.

El elenco argentino contó con la participación del entrerriano Lisandro Martínez como titular y tuvo el dominio del trámite del partido, sobre todo en el primer tiempo. Sin embargo la falta de profundidad y contundencia lo privaron de ponerse en ventaja.

En el complemento, la Albiceleste sufrió dos goles tempraneros: Leonardo Balerdi, en contra de su propia valla, abrió el marcador tras una pelota parada, a los 2 minutos. Seis más tarde, Maximiliano Araújo aprovechó otra desatención defensiva para aumentar la ventaja para los dirigidos por Diego Forlán.

Lionel Scaloni, que anunció su continuidad en el cargo hasta 2030, probó renovar la ofensiva del equipo con varios cambios y llegó al descuento gracias a una buena acción colectiva que terminó con la definición de Julián Álvarez, tras una habilitación de Enzo Fernández y un centro del ingresado Gianlucca Prestiani.

Y si bien el último subcampeón del mundo siguió yendo ante un rival replegado, no pudo torcer la resistencia Charrrúa y se quedó con las ganas de festejar ante un flojo marco de público en La Bombonera.

El próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 20, la selección argentina enfrentará a su par de Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA.