Básquet: el aporte de la entrerriana Wolf no le alcanzó a El Biguá

El aporte de la entrerriana Sofía Wolf no le alcanzó a El Biguá en el clásico de Neuquén por la Liga Femenina de Básquet.

Independiente de Neuquén le ganó 70 a 59 a El Biguá en el Clásico del Sur, en el marco de una nueva fecha de la Liga Femenina de Básquetbol. Fue Ornella Santelli la jugadora más efectiva para el equipo visitante con 17 puntos, mientras que la crespense Sofía Wolf, que hizo su debut, anotó 18 para el local.

El partido en el sur

El primer cuarto terminó con un parcial de 17 a 11 donde las Rojas tuvieron a Josefina Torruella como protagonista con 6 tantos. El equipo dirigido por Javier Ielmini ajustó las marcas, sabiendo que se podía complicar con el tiro largo de su goleadora, para cerrar el segundo parcial 18 a 16 y llegar al descanso 33 a 29 a favor de las visitantes.

Promediando el tercero, el local pudo pasar a ganarlo 42 a 41, con un buen trabajo defensivo y buenas anotaciones de Sofía Wolf, pero la buena puntería de Ornella Santelli volvió a poner las cosas en su lugar y cerrar el cuarto 52 a 44.

En el último periodo Independiente supo administrar la diferencia y finalizar 18 a 15 en un cierre muy friccionado, para dejar el partido 70 a 59 a favor del visitante y en lo más alto de la tabla.

En la próxima fecha, El Biguá viajará a Bahía Blanca para jugar con Unión Bahía el sábado 14 de noviembre, mientras que Independiente lo hará de local con Vélez Sarsfield el sábado 21.