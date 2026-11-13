Básquet: Paraná recibirá el Campeonato Entrerriano de Selecciones de Mini Femenino

Las selecciones femeninas Mini animarán este fin de semana el Campeonato Entrerriano de la categoría en Paraná. La competencia se desarrollará sábado y domingo en el estadio del Club Ciclista como escenario principal y el Paraná Rowing Club como subsede. La organización estará a cargo de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), bajo la fiscalización de la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

Los equipos participantes estarán divididos en dos zonas, de acuerdo con el sorteo realizado el sábado 17 de octubre durante la reunión del Consejo Directivo de la Federación llevada a cabo en Concepción del Uruguay. La Zona A estará integrada por APBF Rojo, Colón y Gualeguaychú, mientras que la Zona B contará con APBF Verde, Pancho Ramírez y Santa Elena.

En la fase inicial, los seleccionados jugarán todos contra todos dentro de sus respectivos grupos. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, instancia en la que se enfrentarán el primero de la Zona A con el segundo de la Zona B y el primero de la Zona B con el segundo de la Zona A. Por su parte, los terceros disputarán el encuentro por el quinto y sexto puesto.

La programación continuará con los partidos por las posiciones definitivas: los perdedores de las semifinales jugarán por el tercer y cuarto puesto, mientras que los ganadores protagonizarán la final del campeonato. De esta manera, el certamen tendrá un cierre con la definición de todas las posiciones.

Cabe destacar que los últimos tres encuentros de la jornada del domingo serán transmitidos a través de la plataforma oficial de videos de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Básquet Entre Ríos TV, en www.basquetentrerios.tv. Así, el público podrá seguir en vivo el desenlace de una nueva competencia provincial destinada al desarrollo y crecimiento del básquet femenino formativo.

Fuente: FBER