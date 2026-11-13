El gobierno provincial presentó la reglamentación de la Ley de Mecenazgo Deportivo

La normativa busca vincular instituciones deportivas sin fines de lucro y deportistas amateurs federados con personas físicas o jurídicas interesadas en patrocinar sus proyectos.

El gobierno de Entre Ríos presentó formalmente la Ley de Mecenazgo Deportivo, un instrumento diseñado para vincular directamente a instituciones deportivas sin fines de lucro y deportistas amateurs federados con personas físicas o jurídicas interesadas en patrocinar sus proyectos.

La presentación de esta herramienta se realizó este viernes en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; y la diputada provincial Débora Todoni, autora del proyecto legislativo.

En ese marco, Colello señaló que la Ley "viene a cambiar el paradigma del desarrollo de la política deportiva en Entre Ríos. Gradualmente vamos dejando atrás la política asistencialista del Estado para brindarle herramientas a los protagonistas que llevan adelante el deporte, a fin de que ellos mismos puedan conseguir el financiamiento que necesitan".

El régimen contempla que los mecenas o patrocinadores privados puedan realizar importantes deducciones de los fondos aportados de su liquidación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un tope global anual equivalente al 12 por ciento del impuesto determinado en el ejercicio fiscal anterior. En este sentido, las empresas podrán computar mensualmente hasta un 30 por ciento del impuesto devengado en el período corriente, trasladando los saldos remanentes a cuotas futuras.

El secretario General de la Gobernación detalló que existen criterios y un límite presupuestario para la aplicación de la normativa, ya que el Ministerio de Economía "tiene que fijar hasta un cinco por ciento de lo que recibió en ingresos brutos para destinar a este programa. El límite por proyecto lo fija la Secretaría de Deportes de acuerdo también al límite que fije el Ministerio de Economía a nivel provincial".

“Es un antes y un después en la generación de recursos del deporte”, indicó Sebastián Uranga

Uranga, por su parte, subrayó que la norma "es un antes y un después en la generación de recursos del deporte, lo más importante sin lugar a duda en toda la historia. Es una herramienta pensada tanto para el club más poderoso como para la institución o el deportista más chiquito de la provincia".

Ambos funcionarios reconocieron el rol de la diputada Débora Todoni como autora del proyecto, enfatizando en el trabajo articulado que permitió sancionar la ley. El secretario de Deportes ponderó "la coautoría" y el hecho "de trabajar espalda con espalda" para concretar este instrumento. A su vez, Todoni manifestó que la normativa tendrá trascendencia e impacto de cara al futuro. "Es un orgullo haber llegado a sancionar y reglamentar la ley. Es una herramienta totalmente esperada y yo creo que siembra futuro para las nuevas generaciones", remarcó.

Plataforma digital simplificada

La gestión de los proyectos se realizará de manera 100 por ciento digital a través de la plataforma de Mecenazgo Deportivo, integrada en el portal oficial Mi Entre Ríos y desarrollada de manera coordinada por la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación. El titular de esa área, Emanuel Gainza, destacó la transparencia y facilidad de seguimiento del trámite, señalando que "existen además en la página web una serie de instructivos que se pueden descargar. Es muy simple y muy claro qué documentación, qué tipo de proyecto, cómo pueden postularse". El link es el siguiente: https://entrerios.gov.ar/mecenazgodeportivo/

Para acceder al beneficio, los clubes o deportistas deben acordar previamente un convenio con el mecenas y cargar la propuesta detallando objetivos, presupuesto, plazos y equipamiento o infraestructura requerida. Una vez ingresada la solicitud, la Secretaría de Deportes y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) contarán con un plazo máximo de 20 días hábiles para verificar los requisitos fiscales y resolver su aprobación. Gainza explicó que "en tiempo real uno tiene en su casilla de mail y en la plataforma, para ir viendo cómo es el avance de ese proceso".

Aunque el calendario habitual fijará tres ventanas anuales de inscripción (febrero, junio y octubre), de manera excepcional para el ciclo 2026 se habilitó la recepción de proyectos hasta el mes de diciembre.

Fondo Solidario

Para garantizar que el beneficio alcance a instituciones que carecen de vínculos directos con grandes patrocinadores, la normativa incorpora la creación del Fondo Solidario del Deporte. Este fondo se alimentará con un aporte obligatorio equivalente al 20 por ciento adicional sobre el monto total comprometido por cada mecenas, destinado a financiar iniciativas de pequeños clubes o atletas de menor escala mediante evaluación directa de la Secretaría de Deportes.

Adicionalmente, las instituciones beneficiarias deberán asumir un compromiso social retributivo en sus comunidades mediante el otorgamiento de becas deportivas, cupos gratuitos y talleres de inclusión barrial. La normativa exige una rendición de cuentas estricta sobre el destino de los fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores a la finalización de cada proyecto.