Fin de ciclo: Julio César Falcioni no continuará en Atlético Tucumán

Atlético Tucumán deberá buscar un nuevo director técnico para la próxima temporada de la Liga Profesional de Fútbol: Julio César Falcioni dejará de ser su entrenador y no continuará en el cargo durante 2027.

El experimentado técnico había asumido en marzo con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo y encaminar su situación deportiva. Si bien tenía contrato vigente hasta marzo de 2027, el vínculo contemplaba una cláusula de salida que habilitaba su desvinculación.

Las diferencias en torno al proyecto deportivo, el armado del plantel y las condiciones de trabajo generaban incertidumbre sobre su continuidad y terminaron marcando el cierre de su etapa en el conjunto tucumano.

De cara al próximo año, el Decano deberá definir quién ocupará el banco de suplentes y comenzar a planificar la conformación del plantel, con el objetivo de sostenerse en la máxima categoría, en un contexto en el que estará comprometido en la tabla de los promedios, consigna NA.