“Necesitamos un buen resultado”: el mensaje del equipo de Werner

En la previa a la anteúltima carrera de la Copa de Oro, el Fadel Racing le envió un mensaje a Werner.

El Turismo Carretera visitará el autódromo de Río Cuarto el próximo fin de semana después de 14 años de ausencia para disputar la penúltima fecha de la temporada 2026. Uno de los candidatos a la corona es el paranaense Mariano Werner, quien está tercero con 95.5 unidades. El equipo del entrerriano palpitó la previa con un contundente mensaje.

“Necesitamos un buen resultado para llegar a la definición del campeonato bien firmes entre los candidatos, con todo @mwernerok”, escribió el Fadel Racing en su cuenta de Instagram en la previa a la fecha de Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto.

Cabe recordar que Werner viene de ser protagonista en la última cita de la categoría que se disputó en el Juan Manuel Fangio de Rosario, ya que subió al podio al terminar tercero en la final por detrás del ganador Mauricio Lambiris y el segundo Matías Rossi.

El entrerriano es uno de los candidatos a quedarse con la corona del TC, ya que está tercero en la Copa de Oro con 95.5 puntos, a una diferencia de 21 unidades del líder Julián Santero, quien se estaría clasificando por el sistema de los tres de último minuto que se definirán después de este fin de semana.

La última vez que el Turismo Carretera visitó el autódromo de Río Cuarto fue en la temporada 2012 con victoria de Juan Bautista De Benedictis, en aquella oportunidad, Werner culminó la carrera en el 12° lugar.