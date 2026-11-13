Nuevo DT para el entrerriano “Licha” Martínez: Manchester United contrató a Pochettino

El futbolista entrerriano Lisandro Martínez tendrá un nuevo entrenador en el Manchester United: este viernes, el club inglés confirmó la contratación del también argentino Mauricio Pochettino. El exzaguero de Newell’s Old Boys de Rosario, actualmente DT de la selección de Estados Unidos, reemplazará al inglés Michael Carrick.

"El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico se incorporen una vez concluyan sus responsabilidades con la selección nacional masculina de Estados Unidos", comienza el comunicado del Manchester United.

En el mismo, el club destaca que "Pochettino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados, y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual".

De esta manera, el director técnico argentino tendrá su séptima experiencia en el banquillo, ya que dirigió al Espanyol de España, al Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra, al Paris Saint-Germain de Francia y a la selección de Estados Unidos.

Entre sus logros más destacados están los títulos en la Supercopa de Francia 2020, la Copa de Francia y la Ligue 1 con el PSG. Además, alcanzó la final de la UEFA Champions League con el Tottenham en la temporada 2018/19, donde sus dirigidos cayeron frente al Liverpool.

Pochettino tendrá un gran desafío por delante en su llegada al Manchester United, ya que arriba a un club que se encuentra sumergido en una grave crisis deportiva. Esto se debe a que luego de 10 fechas, los Red Devils marchan decimoctavos en la Premier League de Inglaterra, por lo que se encuentran en zona de descenso.

En lo que respecta al plano internacional, el gigante inglés está decimoséptimo en la primera fase de la Champions League por lo que estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs, aunque no tiene margen de error, consigna NA.