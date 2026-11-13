Patronato: Bruffal hizo autocrítica, confirmó salidas y habló de la continuidad de Fuentes

El presidente de Patronato de la Juventud Católica, Adrián Bruffal, realizó un crudo balance de la temporada en la Primera Nacional y trazó los primeros lineamientos para lo que viene. “Estoy un poquito más tranquilo, sí. Pero relajado no, porque todo continúa. Ya estamos pensando en el año que viene porque el campeonato empieza el 22 de enero, con lo cual no tenemos mucho margen para descansar”, explicó el dirigente.

En cuanto a la depuración del grupo, Bruffal ratificó las primeras bajas: “Rescindieron Attis y Heredia, y se licenció al arquero Sosa, porque tenemos un convenio especial con Tigre y no con el jugador”. Además, aclaró la situación de otros dos nombres propios del plantel: confirmó el regreso del arquero Chávez tras su préstamo en Ecuador —cuyo futuro se evaluará en estos días— y explicó el caso del delantero Diego Díaz, quien llegó sin cargo ni opción desde Unión y sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su tercer partido. “Tiene relación hasta diciembre, pero Patronato tiene que seguir pagándole el sueldo porque se lesionó en nuestra cancha. Estará parado hasta marzo o abril del año que viene”, detalló.

La continuidad del DT y el balance deportivo

Uno de los puntos centrales de la planificación pasa por definir el cuerpo técnico. Sobre la situación de Marcelo Fuentes, el presidente aseguró que las negociaciones están abiertas: “Estamos en charlas con Marcelo. No solamente en la parte económica, sino también en el proyecto. Dentro de las conversaciones uno tiene que tener en cuenta el presupuesto del club para tomar ese tipo de decisiones, pero nos gustaría que siga”.

Más allá de quién ocupe el banco de suplentes, Bruffal dejó en claro que habrá una fuerte renovación en el vestuario: “Hay decisiones dirigenciales que tienen que ver con la no continuidad de algunos jugadores que creemos que no estuvieron a la altura de las circunstancias de lo que requería el proyecto a principios de año”.

Al repasar la campaña, en la que el Rojinegro peleó abajo hasta el cierre cuando el objetivo inicial era meterse en el Reducido, el mandatario no esquivó responsabilidades. “Pedimos disculpas porque no queríamos estar donde terminamos”.

Y agregó en declaraciones a Buenas Noches: “Hicimos la autocrítica necesaria internamente entre los dirigentes y los chicos que trabajan en la parte de fútbol. Con toda la buena voluntad formamos un buen equipo, pero no funcionó; cometimos algunos errores pequeños que terminaron siendo causantes de esta situación”.

El peso del presupuesto y el respaldo estatal

Por último, Bruffal puso la lupa sobre la compleja realidad financiera que atraviesan los clubes del interior en la Primera Nacional. Según precisó, los costos de traslados y alojamiento —especialmente en viajes largos como a Salta o Jujuy, que obligan a salir con dos días de anticipación— consumen cerca del 35% del presupuesto general de la institución, un gasto del que están exentos los equipos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

En ese marco, subrayó que el acompañamiento del sector público y de empresarios locales resulta indispensable para competir: “Sin el apoyo de la Provincia el club no podría haber participado. El respaldo de la Municipalidad de Paraná y del Estado es necesario y vital porque Patronato es una institución muy grande que cuesta mantener”.

Con una cuota de humor en el cierre, le dejó un mensaje directo al mandatario entrerriano: “Quiero agradecer al gobernador Rogelio Frigerio, y que vaya preparando la ayuda para el año que viene”.