Básquet: en el cierre, Central Entrerriano derrotó a Tomás de Rocamora

Central Entrerriano le ganó a Tomás de Rocamora y se quedó con el clásico en el Bértora.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 75 a 73 a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el dueño de casa tuvo un mejor cierre y se quedó con la victoria frente a su gente en el José María Bértora.

Un partido decisivo para ambos, donde quien supiera controlar las ansias y la cabeza se lo llevaría. En el primer período, Central Entrerriano dominó el juego de manera precisa, con una defensa compacta, atenta a los rebotes y a los errores ofensivos del rival.

El segundo cuarto continuó de la misma manera, con el local a la cabeza y manteniendo al acecho al conjunto uruguayense, entrando a los vestuarios con 10 puntos de diferencia, 37-27.

El descanso le sentó bien a Rocamora. De la mano de Juan Cruz Krapp y Juan Cruz Scacchi, el equipo tomó vuelo y achicó la diferencia a nueve puntos en el tercer cuarto.

Restaban ocho minutos para culminar el encuentro y los dirigidos por Sebastián Amato lograron igualar las acciones de la mano de una gran reacción. Tras el empate, el partido tomó otro color. Ambos querían ganarlo, pero esta vez la moneda cayó para el Rojinegro.

Juan Cruz Krapp fue el laureado de la noche, con 27 de valoración, 20 puntos, nueve rebotes y seis asistencias. Por el lado del local, Johu Castillo se llevó el MVP con 21 de valoración, 17 puntos, ocho rebotes y dos tapones. Compartió el puesto de máximo anotador con Juan Siboldi, quien también convirtió 17 tantos.

De esta manera, Central Entrerriano culmina su seguidilla de cinco partidos en casa con cuatro victorias y una derrota. El miércoles emprende viaje hacia Buenos Aires para visitar a Pergamino.

Tomás de Rocamora, en tnato, descansa varios días y el lunes 30 de noviembre recibe a Deportivo Viedma en el Paccagnella.