Copa Argentina: Banfield y Boca definirán al segundo finalista

Banfield y Boca jugarán este sábado, desde las 19 y en el Estadio Malvinas Argentinas, la segunda semifinal de la Copa Argentina. El Xeneize quiere seguir de festejo y meterse en la definición del certamen antes de jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro. Del otro lado, el Taladro va por cortar la mala racha con una victoria histórica. Al partido lo dirigirá Nazareno Arasa. En la final ya espera Platense.

Luego de vencer a Defensa y Justicia para consagrarse campeón de la Liga Profesional, el cuadro de La Ribera retoma su participación en el certamen más federal en busca de pasar a la gran final. Para llegar a esta fase, eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing.

El Vasco Arruabarrena piensa en repetir gran parte del equipo con el que derrotó por la mínima al Halcón de Varela, con la ausencia de Lautaro Blanco como gran novedad y la posibilidad de que Santiago Ascacibar también rote. La buena noticia para el azul y oro es que Adam Bareiro irá al banco de suplentes tras más de seis meses sin actividad.

Por su parte, Banfield atraviesa una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria e incluso solamente ganó en una de sus últimas trece presentaciones. Clasificó tras tachar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto de 2025 en La Bombonera, en un duelo que terminó 2-0 en favor de Boca. Sin embargo, el cruce de eliminación directa más reciente data de 2021, cuando se vieron las caras por la final de la Copa Maradona. Aquel día también fue victoria del Xeneize, esa vez por penales.

FORMACIONES

BOCA

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte o Tomás Aranda; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

BANFIELD

Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrían Balboa, Federico Medina. DT: Pedro Troglio.

Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli. Cancha: Estadio: Malvinas Argentinas de Mendoza. Hora: 19 (TyC Sports).