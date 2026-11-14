Lisandro Martínez: “Nos hacen dos goles por errores nuestros”

La selección argentina perdió ante Uruguay en el marco de la Fecha FIFA, fue 2 a 0 frente a Uruguay, en La Bombonera, en lo que fue su primer partido de la era post Lionel Messi. Uno de los que analizó la derrota ante el Celeste fue el entrerriano Lisandro Martínez, quien dejó sus sensaciones.

“Nos hicieron goles muy rápido en el segundo tiempo, pero me quedo con muchas buenas situaciones que tuvimos”, analizó el defensor nacido en Gualeguay.

Enseguida agregó: “Hay que estar tranquilos porque tenemos un grupo muy lindo y talentoso. Estamos contentos por la renovación del cuerpo técnico, porque además conoce a los chicos y es más fácil seguir la línea”.

Por último, el zaguero del Manchester United habló sobre la actualidad que atraviesa en el club inglés. “Las cosas no han salido como uno quiere, hay que seguir adelante, levantar como sea y me hace muy bien venir a la selección argentina”.