Primera Nacional: con solidez, Colón superó a Midland y avanzó a cuartos de final

Colón venció a Midland y dio otro paso en su carrera por el ascenso a Primera División.

Colón cumplió con la lógica, hizo valer su localía y dio un paso determinante en su camino hacia el ascenso al vencer 1 a 0 a Midland. Con un primer tiempo de alto vuelo ofensivo y un complemento en el que supo cerrar los espacios y resistir, el elenco santafesino vendió su pasaje a los cuartos de final del certamen.

El partido en Santa Fe

Lejos de especular con la ventaja deportiva que lo favorecía, el conjunto dirigido por Iván Delfino tomó el protagonismo desde el pitazo inicial, presionando en campo rival y desnivelando por el sector izquierdo. Antes de los cuatro minutos ya había avisado por duplicado mediante un remate desviado de Alan Bonansea y un cabezazo alto de Darío Sarmiento.

Con Julián Marcioni imparable en el uno contra uno —provocando dos amonestaciones en la defensa visitante— e Ignacio Lago activo en la generación, el Sabalero transformó en figura al arquero Mauro Leguiza, quien respondió con solvencia ante intentos de Lago y un frentazo de Bonansea.

Sin embargo, Midland también tuvo su réplica: a los 13 minutos, Ezequiel Bulacio quedó mano a mano tras una asistencia de Marcos Roseti, pero Tomás Giménez tapó el disparo del futbolista.La insistencia Rojinegra tuvo su premio a los 39 minutos. Tras una serie de rebotes en el área rival, Federico Rasmussen capturó el balón y sacó un zurdazo inatajable para decretar el 1 a 0. Antes del descanso, Giménez volvió a resultar determinante al desviar al córner un remate franco de Ramiro Luna.

En la segunda mitad, el desarrollo cambió de tono. Midland adelantó sus líneas y obligó a Colón a replegarse. El propio Rasmussen salvó su valla bloqueando un tiro de Bulacio en el arranque, mientras que Delfino movió el banco a los 11 minutos con los ingresos de Matías Muñoz e Ignacio Antonio para renovar la energía en la mitad de la cancha.

A medida que avanzaba el reloj, el Sabalero administró la ventaja y apostó a la solidez. A los 32 minutos, el ingreso del paraguayo Sebastián Olmedo por Marcioni conformó una línea de cinco defensores que resultó vital en el tramo decisivo: el zaguero se arrojó al piso para bloquear un remate de Matías Flores debajo del arco.

En los instantes finales, la visita empujó con remates de media distancia de Roseti y Matías Abbruzzese que pasaron cerca del palo derecho, mientras que en el descuento Franco García desperdició la chance de liquidarlo al optar por el remate personal en lugar de asistir a un desmarcado Antonio.

Sin sobrarle nada en el cierre, pero respaldado por lo construido en el inicio, Colón sostuvo una victoria clave que alimenta su ilusión de volver a la Primera Divisón del fútbol argentino.