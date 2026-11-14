Rugby: Los Pumas ganaron un partido cargado de impresiciones

Los Pumas le ganaron a Italia en la continuidad del Nations Championship de rugby.

Los Pumas vencieron a Italia por 19-14 en el Estadio Comunale Luigi Ferraris de Génova, por la quinta jornada del Nations Championship, en un partido marcado por las imprecisiones.

El partido en suelo italiano

En el comienzo del juego, el local impuso las condiciones y abrió el marcador de la mano de Monty Ioane, luego de una quirúrgica asistencia de Leonardo Marin. A partir de allí, el seleccionado argentino intentó mantener la posesión de la ovalada, pero no logró plasmar ese dominio en el resultado.

Tal es así que cometió varias infracciones en cada avance, mientras que Italia consiguió pescar pelotas en las ofensivas argentinas de la mano de Manuel Zuliani.

La indisciplina fue uno de los puntos clave de la primera parte, ya que, promediando el período, se habían cometido 11 penales. Cuando Argentina logró hacer pie en el encuentro, La Azzurra recuperó una pelota importante que derivó en la tarjeta amarilla para Tomás Albornoz.

En el ocaso de los primeros 40 minutos, tras la salida de un lineout, Bautista Bernasconi se sumó a la cola del maul y apoyó el try que le permitió al seleccionado argentino igualar las acciones en 7-7.

En el complemento, la tónica no se modificó. Argentina logró una conquista por intermedio de Mateo Carreras, pero fue anulada por un knock-on previo de Simón Benítez Cruz. A su vez, tras esa acción, el encuentro volvió a perder vuelo, ya que ambos seleccionados incurrieron en errores de manejo y no lograron hacerse con la posesión.

Luego de varias fases ofensivas, Rodrigo Isgró rompió con la monotonía y apoyó el try sobre la punta derecha. Las modificaciones en los forwards le permitieron a Argentina mejorar en la fase de las formaciones fijas y, a la salida de un lineout, Mateo Carreras selló la tercera conquista del seleccionado nacional. Previamente, Enoch Opoku-Gyamfi había visto la tarjeta amarilla en el conjunto local por offside.

Minutos más tarde, regresó la indisciplina en el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. Tal es así que Nika Amashukeli le mostró la tarjeta amarilla a Joel Sclavi y, tras sancionar un try penal para el local, también recibió la misma sanción Efraín Elías.

En el cierre del encuentro y con una desventaja de apenas cinco puntos, Italia tuvo un penal pasando mitad de cancha: Paolo Garbisi buscó el line para buscar el try, increíblemente su kick se fue directo por el ingoal y el árbitro marcó el final de un encuentro que dejó mucho por mejorar para ambos equipos.