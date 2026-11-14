Scaloni pidió “paciencia” con los jóvenes: “No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro”

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, aseguró que rescata “cosas positivas” a pesar de la derrota contra Uruguay en el amistoso en La Bombonera y, también, pidió paciencia con las caras nuevas en el inicio de la era post Messi: “No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro".

El entrenador de la Albiceleste explicó que notó “momentos buenos del equipo, sobre todo, en el segundo tiempo” a pesar de los goles de la Celeste. “Lógicamente, hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil. Es lo que toca: seguir trabajando”, afirmó.

Además, se refirió a las caras nuevas de la selección en este proceso de recambio: “Son chicos jóvenes y creemos que los momentos hay que buscarlos. Lamentablemente, hoy no pudimos encontrar el momento para que ellos puedan disfrutar su fútbol. Paciencia, porque son chicos jóvenes, que van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro. Es difícil. Sobre todo, contra un gran rival”.

Y agregó: “Hay maneras de perder. Tuvimos situaciones también. El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo. Todo el desgaste lo hicimos nosotros y, al final, no tuvimos recompensa. No se planifica esto", añadió.

A su vez, Scaloni explicó que tiene la intención de “darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta”. Y agregó: “Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos”.

Otras expresiones en la conferencia

Además, el DT afirmó que se fue “satisfecho” por “la reacción del equipo después del 2-0”. Y añadió: “El equipo llegó, tuvo paciencia. Te vas conociendo con tus compañeros, cómo se mueven... Te lo dan los partidos (...) Me hubiera gustado esa intensidad, de no temer a ir a buscar al rival arriba”.

Por otra parte, advirtió que habrá modificaciones para el próximo amistoso frente a Costa Rica, el martes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba: “El martes haremos unos cambios. Algunos pueden repetir, me parece que es justo. Algunos chicos me han gustado y pueden repetir”.

También defendió a Gerónimo Rulli, quien tuvo su debut como capitán de la selección argentina. “Gero es una garantía. Lo siento. No tuvo nada que hacer en los goles. Estamos contentos con él”, afirmó.

Y finalizó: “En general, el equipo hizo un buen partido, más allá de que perdimos”, aseguró Scaloni. Y sentenció: “Hay que seguir. Estamos obligados a seguir. Somos la selección argentina y hay que competir siempre al máximo nivel. La manera de crecer es jugando partidos, dándole la chance a los chicos”.