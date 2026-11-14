TC en Río Cuarto: Castellano ganó la clasificación y Werner quedó 13°

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) ganó la clasificación correspondiente a la 14ª fecha del Turismo Carretera en Río Cuarto. El piloto de Lobería marcó un tiempo de 1m19s938 y selló su novena pole position de la temporada, cortando una sequía de tres años, seis meses, y 20 días sin imponerse en una tanda cronometrada.

El Pinchito superó a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), por 0s230, y a Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada. El poleman suma los dos puntos de la PP, pero recarga cinco puestos por una sanción previa de la CAF.

Castellano se llevó la pole position, la última vez que se había impuesto en una tanda cronometrada fue el 23 de abril de 2023 en Concepción del Uruguay, cuando todavía competía con la Dodge GTX del Castellano Power Team. Es decir, pasaron un total de tres años, seis meses, y 20 días para que vuelva a imponerse en una clasificación. Sin embargo, el de Lobería recarga cinco puestos por una sanción previa de la CAF que se le aplicó luego de una maniobra peligrosa contra Marco Dianda (Dodge Challenger) en la competencia anterior en Rosario.

El paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) terminó 13° a 1s005 del poleman. Vale recordar que es el auto más pesado del parque ya que acumula 35 kilos de lastre por sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis. Por su parte, Julián Santero, que llegó esta cita en la punta de la Copa de Oro, considerando a los “3 de último minuto” clasificó en la 10° posición a 0s899 del poleman, aunque tuvo que lidiar con una mancha de aceite en pista.

Dicho inconveniente fue generado por la rotura de motor de José Manuel Urcera (Mercedes-Benz), quien pudo clasificar cuarto, pero cae al 11° tras el recargo por cambio de impulsor (6/10). Tanta influencia tuvo esa mancha de aceite, que fue cubierta con cemento por los oficiales de pista, que de los 51 autos en pista, en esta clasificación hubo 12 autos dentro del mismo segundo, el número más bajo en lo que va del año.