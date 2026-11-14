TC Pista: el entrerriano Borgert se quedó con la pole

El entrerriano Manuel Borgert se quedó con la pole en la clasificación del TC Pista en Río Cuarto.

El entrerriano Manuel Borgert marcó la pole position del TC Pista que este fin de semana se presenta en el Autódromo de Río Cuarto, escenario de la anteúltima fecha de la Copa de Plata. En la clasifica, el ramirense, que en el último entrenamiento se había quedado en la cuarta colocación, mostró todo el potencial de su Ford Mustang, que prepara el FPA Racing, y logró el mejor tiempo.

En un excelente sábado, con muchísimo público en el autódromo, Borgert, con el Mustang N°105, registró un tiempo de 1:21.446 para quedarse con la pole position de esta fecha 14. El puntero de la Copa de Plata –que había sido el más rápido en el segundo entrenamiento–, Damiani, se quedó en el segundo lugar a una diferencia de 73 milésimas con el Chevrolet del Canning Motorsport. Thomas Pozner, por su parte, finalizó en la tercera ubicación, con el Ford Mustang del Moriatis Competición, a una distancia de 303/1000.

En la cuarta colocación llegó Nicolás Jaime (Ford), 5° Gabriel Gandulia (Ford), 6° Nicanor Santilli Pazos (Ford), 7° Juan Sebastián Gallo (Ford), 8° Eugenio Provens (Dodge), 9° Benjamín Ochoa (Ford), 10° Benjamín Antón (Ford), 11° Gustavo Tadei (Chevrolet), 12° Santiago Biagi (Dodge), 13° Felipe Bernasconi (Toyota), 14° Santiago Arrigoni (Toyota) y 15° Juan Antonio Sandín (Ford). Ian Reutemann no clasificó.

De esta manera, finalizó la actividad para el TC Pista que completó con lo pactado por cronograma para este sábado. Este domingo, desde las 10, se disputarán las series de esta fecha 14 en Río Cuarto.