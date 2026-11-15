Fútbol: Atlético María Grande dio el primer paso en el clásico y ganó la final de ida

Atlético María Grande lo dio vuelta en 10 minutos y le ganó la primera final a Litoral, en el clásico.

De visitante, Atlético María Grande le ganó 2 a 1 a Litoral, en el clásico de la ciudad, en el marco de la final de ida del Torneo Clausura que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. La revancha se jugará el fin de semana próximo, en cancha del Rojo.

El conjunto dueño de casa abrió el marcador sobre el cierre de la primera etapa gracias a una anotación de Matías Peralta a los 42 minutos, resultado con el que el Blanco se fue al descanso en ventaja.

Sin embargo, en el complemento, la visita reaccionó en la recta final del encuentro y logró dar vuelta la historia con una actuación determinante de Agustín Cardozo. El atacante marcó la igualdad a los 36 minutos y, cuando el partido parecía sentenciado al empate, apareció nuevamente a los 50 minutos para sellar la agónica victoria del Rojo.

De esta forma, Atlético María Grande llega con ventaja a la definición del certamen. La revancha se disputará el próximo fin de semana en el estadio Conrado Schamle, donde se conocerá al nuevo campeón del Torneo Clausura.