Godoy Cruz derrotó a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional de Fútbol.

Godoy Cruz de Mendoza vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.

En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, el elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, Axel Rodríguez, en 32 minutos y Martín Pino, a los 23 del complemento, mientras que el descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.