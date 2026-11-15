Liga Femenina Básquet: Florencia Cámpora, la más joven que desabancó a una entrerriana

Florencia Cámpora, la más joven en debutar en la Liga Femenina de Básquet que desabancó a la entrerriana Florencia Losada.

Hay momentos que quedan en la historia del básquet argentino. Uno de ellos es un debut en Liga Femenina. Más aún, cuando se trata de la jugadora más joven de la historia en tener sus primeros minutos en la competencia. Esto sucedió el pasado miércoles 11 de noviembre en La Ribera, en San Nicolás, cuando Jorge Acosta decidió que era la hora de que Florencia Cámpora, con 13 años, 10 meses y 17 días, pise el rectángulo de juego.

Florencia hizo su aparición entre las cinco que estaban dentro de la cancha frente a Unión Florida, el primer campeón de la historia de la LFB, y la tribuna local se vino abajo en aplausos.

Cámpora superó a su tocaya Florencia Losada, de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, que cuando jugó su primer partido de Liga Femenina tenía 14 años, un mes y 13 días.