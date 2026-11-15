Rugby: Estudiantes batalló, pero se quedó con las ganas ante Duendes

Estudiantes peleó en Rosario, pero no pudo ante Duendes en la definición del Torneo Regional del Litoral 2026. Foto: La Capital.

Estudiantes perdió por 23 a 20 ante Duendes de Rosario en la final de la 26ª edición del Torneo Regional del Litoral de Rugby. El CAE luchó a lo largo de los 80 minutos y vendió cara la derrota ante un rival por demás competitivo y que cuenta con una figura rutilante: Emiliano Bofelli.

De este modo el Albinegro se quedó con las ganas de dar su segunda vuelta olímpica en la competición, en tanto que el Verdulero levantó la copa por 14ª vez y cortó una racha adversa de cuatro años sin conquistas, el período más largo de su historia.