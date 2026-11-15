TC en Río Cuarto: Rossi ganó la final; Werner recibió un recargo y quedó muy atrás

El piloto Matías Rossi (Toyota Camry) ganó la Final de la 14ª fecha del campeonato de Turismo Carretera en Río Cuarto. El piloto que tripula el Toyota Camry que atiende el Pradecon Racing se llevó su 27° triunfo en la categoría e iguala a otros tres pilotos en la línea de los 10 máximos ganadores de la historia de la categoría. También volvió a la victoria después de tres años, tres meses, y 20 días, la última había sido el 23 de julio de 2023 en San Juan.

El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Otto Fritzler (Mercedes-Benz). Además, Se definieron los “3 de último minuto” y ya se conocen los 16 aspirantes al título que competirán por la corona en la última fecha en La Plata (5 y 6 de diciembre). Julián Santero (BMW) se despide del trazado santafesino como líder absoluto.

El Misil Rossi venía realizando un fin de semana de menos a más. El sábado clasificó quinto, pero se benefició de las sanciones a Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y José Manuel Urcera (Mercedes-Benz). Fue así como heredó el tercer puesto de la tanda cronometrada y se aseguró largar la tercera serie en la posición de privilegio. Triunfó en su selectiva de punta a punta y fue el más rápido entre las tres, por lo que también selló la pole position para la Final. El de Del Viso dominó la Final sin oposición y logró el triunfo reglamentario para ser campeón este año.

Se define el título de TC

Al completar las 25 vueltas de Río Cuarto quedaron definidos los “3 de último minuto” y los aspirantes definitivos que competirán por la corona de la “máxima” en la última fecha en La Plata (5 y 6 de diciembre). De los 16 integrantes del “minitorneo”, hay 15 que todavía mantienen posibilidades matemáticas de levantar el título.

El único descartado es Juan Pablo Gianini (Ford Mustang), que justamente fue el único que ingresó estando afuera del “grupo de los 12”. El de Salto fue el que más puntos sumó en el Torneo de Carreras Especiales, compuesto por las fechas de Rafaela (“Carrera de los Millones”) y San Juan (“Desafío de las Estrellas”).

Julián Santero (BMW) llegó noveno en la final y se mantuvo en lo más alto de la Copa de Oro. El nuevo escolta es Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), que arribó segundo y descontó puntos frente al mendocino.

Ahora la diferencia entre el puntero y su inmediato perseguidor es de 10 unidades. En el tercer lugar quedó Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que cerró el trío de punta en punta en el Imperio del Sur, seguido por Rossi, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

Facundo Chapur (Torino) había llegado a esta carrera como escolta de Santero a 16 puntos. No obstante, mientras defendía el 10° puesto frente al mendocino, sufrió el desprendimiento de un cable de bujía, entró en boxes y volvió a pista con una vuelta menos. Finalmente llegó 43° y cayó al 6° puesto en la tabla de la Copa a 40 puntos de Santero.

Sanción para Werner

El clasificador de la final del Turismo Carretera sufrió un importante cambio tras el análisis de las distintas maniobras que se dieron durante la carrera que se disputó en Río Cuarto. Mariano Werner recibió un recargo por parte de las autoridades de la prueba y perdió 20 lugares en el clasificador.

Tras ver la bandera a cuadros 18°, con la sanción cayó al puesto 38. El toque a Santiago Mangoni durante la carrera fue el motivo del castigo que recibió el entrerriano, que consistió en reposicionarlo atrás del representante del Canning Motorsport.

En principio, el Zorro de Paraná había sumado 17 puntos, correspondientes al 18° puesto obtenido en pista al caer la bandera a cuadros que lo dejó de forma provisional en el quinto escalón de la Copa de Oro. Sin embargo, solo terminó sumando tres unidades por su 38° lugar tras el recargo.

Este panorama complica seriamente las chances de Werner para ir por su cuarto título el 5 y 6 de diciembre a La Plata, ya que la diferencia sería de 45,5 puntos con 70,5 en juego, por lo cual las posibilidades están, pero son matemáticas y dependerán de otros resultados.