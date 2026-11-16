Básquet: quedaron confirmados ocho equipos que jugarán la Liga Federal

La Liga Provincial de Básquet de Mayores confirmó a los primeros ocho equipos que la próxima temporada jugarán la Liga Federal, la tercera divisional del baloncesto en la argentina: Sionista, Ferro San Salvador, Regatas de Concepción del Uruguay, Atlético Tala, Urquiza de Santa Elena, Luis Luciano de Urdinarrain, Peñarol de Tala y Racing de Gualeguaychú.

En uno de los partidos disputados este domingo, Sionista derrotó a Capuchinos de Concordia por 76 a 58, cerró la serie 2-1 a su favor y así no solo clasificó a cuartos de final de la Liga Provincial sino también ascendió a la Liga Federal. Lo mismo que Ferro de San Salvador que venció 77 a 64 a Recreativo y se adjudicó la serie 2 a 1.

Además, Regatas de Concepción del Uruguay se hizo fuerte de local y derrotó a Parque para clasificar a cuartos de final, fue 52 a 50. En tanto que Atlético Tala dio vuelta la llave y logró la clasificación en condición de local al vencer a Independiente de La Paz por 60 a 52.

Por su parte, Urquiza de Santa Elena hizo su trabajo al ganarle a Social Federación 63 a 57. Por último, la gran sorpresa de la jornada la dio Luis Luciano de Urdinarrain, que dejó afuera a Sportivo San Salvador, el mejor equipo de la fase Regular al superarlo por 69 a 56.

Según informó la FBER, los cuartos de final comenzarán este miércoles y las series se disputarán al mejor de tres partidos.

Todos los resultados

Sportivo San Salvador 56 – Luis Luciano 69 (serie 1-2)

Sionista 76 – Capuchinos 58 (serie 2-1)

Regatas 52 – Parque Sur 50 (serie 2-1)

Atlético Tala 60 – Independiente 52 (serie 2-1)

Urquiza 63 – Social Federación 57 (serie 2-1)

Recreativo 64 – Ferro SS 77 (serie 1-2)