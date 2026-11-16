El boxeador entrerriano llegó a pelear en el mítico Luna Park durante su carrera pugilística.

Juan José Noguera, histórico boxeador de Villaguay, árbitro y entrenador de la Escuela de Boxeo, fue sometido a una delicada operación y continúa estable, según el último parte médico difundido por la Comisión Municipal de Boxeo de la ciudad. Piden cadena de oración por su pronta recuperación.

Tras la intervención quirúrgica de aproximadamente tres horas a la que fue sometido por un cáncer detectado en una hernia intestinal, los profesionales comenzarán a retirarle progresivamente la medicación para que pueda ir despertándose.

Además, el informe indicó que no necesitó una transfusión de sangre y que mantiene estable su presión arterial. El próximo parte médico se dará a conocer este martes.

La noticia genera expectativa y esperanza entre familiares, amigos, alumnos y toda la comunidad del boxeo, que acompaña su recuperación. Desde la Comisión Municipal de Boxeo expresaron su apoyo y enviaron fuerzas al histórico deportista: “¡Fuerza, Noguerita! Estamos con vos”.

José Noguera se recupera de una compleja cirugía.

Noguera construyó una destacada trayectoria arriba del ring durante las décadas de 1970 y 1980. Con 87 peleas como amateur y 45 como profesional, llegó a combatir en dos oportunidades como fondista en el Luna Park, uno de los escenarios más emblemáticos del boxeo argentino.

A los 28 años, en 1979, decidió retirarse de la actividad profesional. Sin embargo, su vínculo con el deporte continuó desde la formación de nuevos boxeadores e incluso supo arbitrar varias contiendas. A lo largo de los años trabajó en distintas instituciones de Villaguay y otras localidades, como el Club Deportivo Villaguay, Barrio Sud y la Escuela Municipal de Boxeo.

Su historia y su tarea como formador lo convirtieron en una figura reconocida del boxeo entrerriano. Mientras se aguarda el próximo parte médico, el mundo del deporte acompaña a Noguerita y espera buenas noticias sobre su evolución.