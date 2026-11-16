Federal Amateur: Juventud Unida eliminó a Atlético Paraná y se instaló en la final

Juventud Unida eliminó a Atlético Paraná del TRFA y jugará una nueva final en la Conferencia Litoral Sur.

En Gualeguaychú, Juventud Unida le ganó por 5 a 3 a Atlético Paraná en la definición por penales y se instaló en la final de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol. La historia terminó igualada 1 a 1 en los segundos 90 minutos y el Decano del sur entrerriano fue más efectivo en la definición desde los 12 pasos para continuar con su sueño de ascenso intacto.

El elenco gualeguaychuense volvió a sufrir, tal como había ocurrido en la instancia anterior frente a Social Achirense, pero una vez más se hizo fuerte en los penales y se metió por tercer año consecutivo en la definición de la conferencia.

En los 90 minutos, el Decano de la capital entrerriana arrancó arriba por el gol de Maximiliano Ibáñez, a los 25 del primer tiempo, en una etapa inicial caliente que dejó expulsados al visitante Facundo Cima (29') y al técnico local Daniel Waldner antes del descanso.

En el complemento, con un hombre de más, Juventud encontró la igualdad a los 17 minutos por intermedio de Joaquín Acevedo, quien capitalizó un rebote en el área y empató las acciones.

En la definición desde los 12 pasos, el arquero local Francisco Peralta le contuvo el primer disparo a Mateo Hernández. A partir de allí, el equipo de Gualeguaychú mostró un 100% de efectividad con las ejecuciones de Federico López, Serafini, De Hoyos, Labaroni y Tin Benedetti para desatar el festejo por 5-3.

Con este boleto, Juventud ya se aseguró una plaza en la primera edición del Torneo Argentino del Interior —que comenzará en abril de 2027—, aunque su gran objetivo sigue siendo el ascenso al Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

En la final de la Región Litoral Sur, el penúltimo escalón hacia el ascenso, el rival será Colón de San Justo, que derrotó 2-1 como visitante a Ben Hur de Rafaela y cerró la llave con un contundente 4-1 global.

La serie arrancará en tierras santafesinas y se definirá en Gualeguaychú.