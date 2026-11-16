Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay tiene motivos para celebrar. Además de haberse asegurado su clasificación a los playoffs, se supo este lunes que Florencia Losada fue incluida en el quinteto ideal de la quinta semana de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. La base entrerriana se destacó por su rendimiento y liderazgo en una nueva etapa del Torneo Apertura.

La publicación oficial de la competencia resaltó a 5 protagonistas que sobresalieron durante los últimos partidos. Losada aportó 14 puntos, cinco rebotes y seis asistencias, para alcanzar 29 de valoración, uno de los registros más destacados del quinteto.

El equipo ideal de la semana se completó con Sofía Acevedo, de Berazategui, quien sumó 23 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, con 25 de valoración; Agustina Bazán, de Hindú, con 17 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, para 28 de valoración; y Candela Gentinetta, de Boca, que consiguió 10 puntos, 17 rebotes y tres asistencias, con 24 de valoración.

La quinta integrante fue Delfina Alves, de Unión de Bahía, quien registró 19 puntos y 13 rebotes, con 30 de valoración, la cifra más alta entre las cinco elegidas.

Con esta distinción, Florencia Losada se suma a las figuras destacadas de la competencia y se mantiene entre las figuras de esta temporada. Hay que destacar que no es la primera vez que ha sido elegida, ya que también ha compartido la distinción con su compañera Santina Cherot Magri.