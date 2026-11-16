Flotta y el repaso de un nuevo fin de semana futbolístico en la Argentina

Flotta habló del recambio que se vivirá a partir de ahora en la selección argentina y pidió paciencia.

En su columna habitual en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta desglosó el momento de la Albiceleste tras la caída ante Uruguay. Según el DT, el panorama de la selección exige barajar y dar de nuevo. Así lo planteó Rubén Flotta al referirse al traspié frente a la Celeste: “Uruguay es un buen equipo, sabe lo que quiere, es un clásico con Argentina y no es un partido fácil. La otra vez nos ganó también, siempre fue duro”.

Y agregó: “Con Argentina vamos a entrar en una etapa de transición; de Maradona a Messi pasaron varios mundiales que miramos desde afuera hasta que apareció Leo. Así se fue él y viene una época que va a costar, pero no hay que dramatizar. Tuvimos a dos de los mejores jugadores del mundo”.

En esa línea, advirtió sobre la receta que deberá implementar el cuerpo técnico: “Tenemos un gran técnico, deberá hacerse fuerte como equipo, no depender de solo un jugador, salvo que aparezca. Por ahí aparece un chico más, por ejemplo, Nico Paz”.

Además, se refirió al paso de Boca a la final de la Copa Sudamericana: “Está acompañado de rendimientos individuales muy importantes. Montero saca todo, es serio en el arco. Ascasibar, Paredes, hay un rendimiento colectivo muy bueno. Por eso gana”.

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