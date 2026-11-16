Fútbol liguista: Club VF venció a Patronato y jugará la final ante Neuquen

VF dio el golpe, eliminó a Patronato y jugará la definición de la Supercopa de la LPF frente a Neuquen.

Club VF y Atlético Neuquen serán los protagonistas de la final de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol al dejar en el camino a Patronato y Sportivo Urquiza, respectivamente.

Club VF fue noticia al derrotar por 3 a 2 a Patronato en un partidazo, 4 a 3 en el resultado global, para instalarse en la final del torneo local por primera vez en su historia.

Octavio Retamoso, en dos oportunidades, y Kevin González marcaron para el conjunto ganador, mientras que para Patrón lo hicieron Jesús Retamoso, en contra, y Thiago Friedrich.

Por su parte, Atlético Neuquen Club se hizo fuerte de visitante y superó por 1 a 0 a Sportivo Urquiza en barrio La Floresta. Así, el Pingüino sacó boleto para disputar una nueva final, la tercera de manera consecutiva.

Federico Sangoy anotó el único tanto del encuentro de vuelta, en un global que terminó 2-0 a favor del conjunto de sur de la capital entrerriana.