El piloto de Ford criticó las maniobras de Santiago Mangoni en la final de Río Cuarto.

Tras una complicada final del Turismo Carretera en Río Cuarto, el piloto paranaense Mariano Werner (Ford Mustang) calificó de “durísimo” el regreso de la categoría al trazado cordobés y fue crítico con Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) por una serie de maniobras polémicas a lo largo de la carrera disputada este domingo.

“Mangoni, en tres oportunidades me cerró la línea”, sostuvo el piloto del Fadel Memo Corse y advirtió que el piloto del Canning Motorsport complicó su carrera con distintas maniobras, intencionalmente.

“Entiendo que es mandado de esa manera”, aseguró. “En la última me meto bien, tengo el auto puesto y se cierra”, detalló Werner, quien recordó que fue “muy parecido a lo de Tobías (Martínez) en La Plata, con las camionetas, no pude hacer nada”.

En diálogo con Campeones, Werner reconoció: “Me tocó con rivales que no me dieron tregua y me lo hicieron más difícil de lo esperado”.

Debido a un recargo por un toque a Mangoni, el entrerriano finalizó 38º en la penúltima final de la temporada y complicó sus posibilidades en la Copa de Oro, donde quedó a 45,5 puntos del líder, Julián Santero.