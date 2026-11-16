El DT de la selección argentina palpitó el amistoso con Costa Rica en conferencia de prensa.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa previo al partido con Costa Rica, que cerrará -este martes, desde las 20, en Córdoba- el par de amistosos previstos por fecha FIFA. Desde el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, el director técnico se refirió a la poca convocatoria del partido con Uruguay, la renovación del plantel y valoró la oportunidad de probar nuevos jugadores.

"Sabemos muy bien que, más allá de los rivales, también tenemos que trabajar en nosotros; entonces se trata de seguir haciendo nuestro camino y poder desplegar nuestro fútbol", expresó. Además habló de los Ticos y consideró que “el rival de mañana es importante y juega bien”.

Y recordó un antecedente reciente: “Ya jugamos en los Ángeles hace dos años, en el primer tiempo nos llevamos la sorpresa de ir perdiendo 1-0, es interesante y hace cosas muy buenas, contra Ecuador hizo un partido muy bueno, son rivales difíciles, sabemos que sin desmerecer al rival, que los rivales somos nosotros por cómo afrontamos el partido”.

Por otra parte, se refirió a la escasa cantidad de público en La Bombonera, para el amistoso con Uruguay (derrota por 2 a 1): "Sabemos que la gente siempre va a estar, sea el proceso que sea. Cuando los necesitemos van a estar".

Durante su alocución, Scaloni adelantó que habrá entre 4 y 5 cambios en el equipo, aunque no adelantó los nombres. No obstante, confirmó que Emiliano Dibu Martínez será titular en reemplazado de Gerónimo Rulli, quien actuó frente a la Celeste.

También el oriundo de Pujato, Santa Fe, habló del compromiso que buscan en los jugadores convocados: "Cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, sea amistoso o partido por los puntos, hay que dar el cien por ciento. Todo compromiso nos sirve".

El Gringo indicó, además, que “el objetivo es seguir encontrando ese tipo de jugador que mantenga ese fuego por venir a la Selección” y se mostró esperanzado: “Creo que eso va a seguir estando”.

En otro orden, Scaloni habló del recambio en el seleccionado tras la salida de varios jugadores: “Intentamos ir probando algunos jugadores y que sea el momento ideal para ellos, positivo. Y los grandes que tenemos en el plantel marcan el camino”.

Y agregó: “Tenemos una buena base, y ahora tendremos que ir llenando esos huecos de grandes jugadores, que no son reemplazables, pero sí se intenta que ese lugar lo ocupen chicos que creemos formarán parte por mucho tiempo”.

En ese sentido, valoró el hecho de compartir información y espacios con las selecciones juveniles: "Siempre se intenta entrenar en Selecciones Juveniles en cercanía con la Mayor, creemos que es importante ese nexo. Tenemos la ventaja de que Pablo (Aimar) trabaje con nosotros y también con los cuerpos técnicos de la Juveniles".

Consultado por la derrota del viernes ante los charrúas, Scaloni expresó: "Con respecto al partido con Uruguay, mantengo lo del otro día, que se hizo un buen partido en líneas generales, porque tuvimos muchas opciones. Luego nos hicieron los dos goles muy rápido y el partido se desvirtuó, pero valoramos la actitud. El resultado no nos gusta, pero el rendimiento estuvo bien".

Y concluyó: "A nadie le gusta perder, pero creo que el otro día (vs Uruguay) vimos cosas interesantes. Tenemos que probar chicos y tenemos una base amplia. Creemos que se va a llegar a un gran nivel".

La selección argentina de fútbol viajará este martes a las 10.30 a Córdoba, ya que debieron reprogramar el viaje a La Docta por cuestiones climáticas. El amistoso será ese mismo día, a partir de las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes.