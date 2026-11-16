Tomás Rocamora ganó y aseguró los playoffs en la Liga Femenina de Básquet

Tomás Rocamora le ganó a Deportivo Chañares y aseguró los playoffs en la Liga Femenina de Básquet.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay derrotó por 93 a 74 a Deportivo Chañares y aseguró su lugar en la instancia de playoffs de la Liga Femenina de Básquet. El Rojo afrontó su último partido como local en la fase regular y ahora tendrá cuatro juegos en condición de visitante.

El partido en el Paccagnella

El equipo de Sabrina Scévola tuvo un primer tiempo contundente, de la mano de su capitana Antonella González, que en el día de su cumpleaños número 36 jugó muy bien y con dos tremendos parciales (28-17 y 27-13), el local se fue al descanso largo con una ventaja casi indescontable (55-30).

El segundo cuarto fue el más determinante porque González clavó tres triples. Los tiros de larga distancia fueron claves en este pasaje porque el local había anotado uno solo hasta ahí y terminó con 7/17. La visita pudo hacer poco, las internas Stefanía Lucero y Marilina Banegas fueron las destacadas de la visita.

Una gran irrupción en el juego de Taina Armocida, también con tres triples en el tercer cuarto, ayudó a que Tomás de Rocamora asegure prácticamente el resultado. Al último intervalo se marcharon 77-45.

El local bajó la intensidad en el último tramo y en Chañares empezaron a llegar los triples que no se dieron en el primer tiempo. Además, creció la presencia en la pintura de Janet Banegas y las cordobesas lideraron el parcial aunque no les alcanzó.

Florencia Losada fue la mejor de la noche con 14 puntos, cinco rebotes, seis asistencias y cuatro recuperos. Paula Santini terminó como goleadora con 20 unidades, 15 sumó Antu González y 13 Armocida. Las Rojas terminaron con 14/29 en triples.

Brisa Pérez López finalizó en lo más alto de la visita con 13 unidades, seis tableros y cinco pases gol. Macarena Galíndez aportó 11 puntos al igual que Maitena Vázquez.

Ahora Tomás de Rocamora volverá a jugar el próximo fin de semana y será en la gira por Córdoba, ante Hindú Club e Instituto.