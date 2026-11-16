Turismo Carretera: así quedó la Copa de Oro después de Río Cuarto

Mariano Werner y su Mustang quedaron lejos en Río Cuarto y la pelea por la corona quedó más complicada.

El Turismo Carretera cerró la 14ª fecha del campeonato, que se disputó este domingo en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Con su victoria después de más de tres años, Matías Rossi (Toyota Camry) se consolidó como uno de los serios aspirantes a la corona.

Julián Santero había llegado al trazado santafesino como el líder de la Copa con 16 unidades sobre su inmediato perseguidor en ese momento, Facundo Chapur (Torino). El mendocino llegó noveno en la final y perdió algo de terreno con su nuevo escolta, Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien ocupó el segundo escalón del podio en el trazado cordobés.

Ahora la diferencia entre el puntero y su inmediato perseguidor es de 10 unidades. Por su parte, Otto Fritzler (Mercedes-Benz) cerró el top3 y se colocó tercero en la tabla a 22 unidades de Santero. El top5 lo completan Matías Rossi (Toyota Camry), que ganó la final, y Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que está obligado a ganar en el “Roberto Mouras”.

Chapur tuvo el desprendimiento de un cable de bujía, llegó 43° en la final y cayó al sexto lugar en el “minitorneo” a 40 puntos de Santero. Por detrás se ubican Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 42,5 unidades; y el paranaense Mariano Werner (Ford Mustang), que fue recargado por un toque a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y cayó al 38° en la final, a 45,5 pts.