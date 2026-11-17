El paranaense Ángel Ielpo inició una colecta para recaudar fondos suficientes para poder viajar a Marruecos y participar de su última cita ecuménica con la selección argentina de fútbol de talla baja. "Será mi última participación en mundiales y luego me retiro de la actividad”, anunció.

“Hay mucha gente que me ha manifestado que persista en el intento de recaudar el dinero necesario y confío que podré llegar a este objetivo que para mí es maravilloso, el de representar a mi país y por supuesto a mi provincia y a mi querida Paraná en esta cita mundial a fin de mes" dijo en diálogo con Teletipo Digital.

Los datos de la cuenta para ayudar a Ángel Ielpo.

Ielpo explicó que este tipo de campeonatos deben ser solventados por los propios protagonistas ya que no existe ningún tipo de respaldo oficial ni de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por esa razón aspira a la solidaridad de los paranaenses que seguramente se sentirán orgullosos de tener un coterráneo formando parte de esta selección argentina de fútbol de talla baja.

La historia deportiva de Ielpo comenzó desde muy chico. A los cinco años dio sus primeros pasos en el fútbol en el club Peñarol y también practicó básquet en San Agustín. En 2015 llegó la convocatoria a la selección argentina de talla baja, dando inicio a una trayectoria que lo llevó a competir y consagrarse en distintos escenarios.